الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الذهب الأبيض".. مطالبة بإعادة نظام البورصة في تسعير القطن

الدكتور علاء الجالي
الدكتور علاء الجالي

قال الدكتور علاء الجالي الخبير الزراعي ورئيس مجلس إدارة شركة سيماداك للأسمدة الزراعية، إن القطن المصري يتميز بنعومته الفائقة التي تؤهله لتصدر صناعة المنسوجات عالية الجودة، مشيراً إلى أن القطن المصدر الأول للعملة الصعبة، والقطن المصري مشهور بين دول العالم فيجب الاهتمام به.

وأضاف  لـ" الدستور" أن مصر تشتهر بالقطن منذ قديم الأزل، حيث إنه  كان يقرن بالمعابد، والأهرامات الفرعونية؛ لافتا إلى أنه القطن المصري  يعرف بأنه "طويل التيلة" وهو ما يميز القطن المصري عن باقي الأقطان حول العالم،  حيث يتم تصدير معظم محاصيل القطن من مصر إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور علاء الجالي أن  القليل من القطن المصري يستعمل في التصنيع المحلي داخل المصانع المصرية ويتم تصديرة القطن الخام إلي الخارج حيث أنه من القطان التي تكون مطلوبة على مستوى العالم “الذهب المصري الأبيض” مشيراً إلى أن  زراعة القطن في مصر تواجه العديد من التحديات، لافتاً إلى أنه تم مؤخرا تدريجيًا استبدال نوعية القطن المصري الطويل التيلة الممتازة بأنواع أخرى أقل جودة منه، كما أدى ذلك إلى إضعاف إمكانيات تصنيع المنسوجات، والغزل من القطن المصري، وحدوث خسائر في شركات عدة.
وطالب بعودة نظام البورصة في التسعير وليس تحديد سعر ثابت، مع  تحفيز الفلاح وتوفير خامات الزراعة من بذرة جيدة وأسمده ومبيدات مدعمة، بإضافة إلى صرف قروض ميسرة من البنك الزراعي المصري لمزارعي القطن يتم تسديدها بعد فترة الجمع، وطالب بضرورة تحديد حد أدنى للسعر في القنطار لايقل عن ٨ آلاف جنيه لارتفاع تكاليف الزراعة والعمالة.

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