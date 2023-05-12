اتجاهات مجوهرات 2023 من وحي إطلالات المشاهير حول العالم

ازدادت عمليات البحث عن أحدث المجوهرات التي يرتديها النجوم والمشاهير هذا العام، حيث تم رصد الأقراط المتدلية من فصوص ريهانا وكيت وأميرة ويلز وجيجي حديد وجنيفر لوبيز ، وهي خيارات كبيرة وجريئة وملونة ويمكن أن ترتديها ليلاً ونهارًا.

ارتدت أميرة ويلز زوجًا كبيرًا غير معهود من الأقراط الوردية في بافتاس في أبريل، حتى أنها أعادت تصميم فستانها الأبيض من Alexander McQueen ليتناسب مع الأقراط، وأزالت الزخرفة الزهرية على الكتف لتجنب الكثير من الأزهار في مظهر واحد.

ومن المعجبين بمظهر الأزهار الجريء الذي يتواجد بكثرة هذا الموسم جيجي حديد التي ارتدت زوجًا من أقراط Crystal Lily من Lele Sadoughi والتي تتوفر بعدة ألوان.

ألهمت أيضا زهرة الأوركيد وعباد الشمس وغيرها من الأزهار الكبيرة الاتجاه الموسمي، حيث اختارت الممثلة إيل فانينج زوجًا من الأقراط المرصعة بالماس وعباد الشمس من تصميم إيرين نيويرث للسير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2023.

في الآونة الأخيرة ظهرت ريهانا على السجادة الحمراء في Met Gala مرتدية زوجًا من الأقراط المصنوعة خصيصًا من شانيل على شكل زهرة الكاميليا البيضاء المميزة للعلامة التجارية، والتي كانت واحدة من أزهار جابرييل كوكو المفضلة لدى شانيل.



ينتشر أيضا مجوهرات الأذن المميزة ليلًا ونهارًا، هناك الكثير من الخيارات لأولئك الذين يرغبون في تجربة هذا الاتجاه، كما يبدو أن القطع المستوحاة من الأقحوان هي المفضلة، حيث ارتدت الممثلة الأسترالية نعومي واتس زوجًا من أزهار الزهور الصغيرة في أبريل لحضور حدث إيمي شيرالد في أكاديمية نيويورك للفنون.



الأزهار ليست فقط في الأقراط فالنمط التقليدي المستوحى من الربيع يستمر في الصيف ، مع الزهور المتناثرة على الملابس والإكسسوارات، حيث تم رصد الزهور ودبابيس الزينة على العديد من المشاهير.

ضربت إميلي بلانت السجادة الحمراء في Met Gala في تصميم مايكل كورس المخصص، حيث أضاف المصمم وردة في وسط قوسها، وفي الحفل أيضًا ظهر فستان آن هاثاواي في فيرساتشي بزهرتين بارزتين عند التمثال النصفي.