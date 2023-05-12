الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اتجاهات مجوهرات 2023 من وحي إطلالات المشاهير حول العالم

مجوهرات
مجوهرات

ازدادت عمليات البحث عن أحدث المجوهرات التي يرتديها النجوم والمشاهير هذا العام، حيث تم رصد الأقراط المتدلية من فصوص ريهانا وكيت وأميرة ويلز وجيجي حديد وجنيفر لوبيز ، وهي خيارات كبيرة وجريئة وملونة ويمكن أن ترتديها ليلاً ونهارًا.

ارتدت أميرة ويلز زوجًا كبيرًا غير معهود من الأقراط الوردية في بافتاس في أبريل، حتى أنها أعادت تصميم فستانها الأبيض من Alexander McQueen ليتناسب مع الأقراط، وأزالت الزخرفة الزهرية على الكتف لتجنب الكثير من الأزهار في مظهر واحد.

ومن المعجبين بمظهر الأزهار الجريء الذي يتواجد بكثرة هذا الموسم جيجي حديد التي ارتدت زوجًا من أقراط Crystal Lily من Lele Sadoughi والتي تتوفر بعدة ألوان.

ألهمت أيضا زهرة الأوركيد وعباد الشمس وغيرها من الأزهار الكبيرة الاتجاه الموسمي، حيث اختارت الممثلة إيل فانينج زوجًا من الأقراط المرصعة بالماس وعباد الشمس من تصميم إيرين نيويرث للسير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2023.

في الآونة الأخيرة ظهرت ريهانا على السجادة الحمراء في Met Gala مرتدية زوجًا من الأقراط المصنوعة خصيصًا من شانيل على شكل زهرة الكاميليا البيضاء المميزة للعلامة التجارية، والتي كانت واحدة من أزهار جابرييل كوكو المفضلة لدى شانيل.


ينتشر أيضا مجوهرات الأذن المميزة ليلًا ونهارًا، هناك الكثير من الخيارات لأولئك الذين يرغبون في تجربة هذا الاتجاه، كما يبدو أن القطع المستوحاة من الأقحوان هي المفضلة، حيث ارتدت الممثلة الأسترالية نعومي واتس زوجًا من أزهار الزهور الصغيرة في أبريل لحضور حدث إيمي شيرالد في أكاديمية نيويورك للفنون.


الأزهار ليست فقط في الأقراط فالنمط التقليدي المستوحى من الربيع يستمر في الصيف ، مع الزهور المتناثرة على الملابس والإكسسوارات، حيث تم رصد الزهور ودبابيس الزينة على العديد من المشاهير.

ضربت إميلي بلانت السجادة الحمراء في Met Gala في تصميم مايكل كورس المخصص، حيث أضاف المصمم وردة في وسط قوسها، وفي الحفل أيضًا ظهر فستان آن هاثاواي في فيرساتشي بزهرتين بارزتين عند التمثال النصفي.

اقراط مجوهرات المشاهير زهور كيت ميدلتون شانيل

الأكثر قراءة

للمصريين فقط.. اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل توفير 50 منفذًا للإيجار

لليوم الـ255.. إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

رصف 7 شوارع بحي شرق أسيوط

إصابة شخص في مشاجرة بالفيوم

كليتا تمريض القناة وأسيوط تنظمان مؤتمرا علميا عن قوة إدارة الموارد البشرية

تفاصيل قرار الإسكان بتشكيل لجنة لحل معوقات قطاع المقاولات مع الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة