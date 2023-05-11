الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخلافات على تربية الأغنام.. مصرع شخص بطلق ناري في القليوبية

طلق ناري
طلق ناري

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق نارى من بندقية خرطوش بالصدر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، وقيام المتهم بتربية الأغنام بجوار منزل المجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان لسماع شهادتهم حول الواقعة.
وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بقيام عاطل بإطلاق عيار ناري صوب أحد الأشخاص وإصابته في الصدر ووفاته على الفور.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "عطوة م ع"، 70 سنة، بالمعاش، بطلق ناري بالصدر ووفاته على الفور على يد "محمود ه أ"، 32 سنة، فلاح، بدائرة مركز شرطة الخانكة، خلال معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بتربية ماشية "أغنام"، بجوار منزل المجني عليه وتسببه في انتشار رائحة كريهة، فصوب ناحيته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وأطلق عيارا ناريا وتسبب في وفاته.

وكشف عدد من شهود الواقعة، أنه سبق وقام الكثيرين من أهالي المنطقة بمعاتبة المتهم لقيامه بتربية الأغنام وسط الكتلة السكنية، إلا أنه كان يقابل ذلك بالرفض والهجوم الشديد عليهم، إلى وقت ارتكاب واقعته اليوم.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية إطلاق عيار ناري مصرع شخص بطلق ناري لواء نبيل سليم

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