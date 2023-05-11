الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكراه الـ50.. معرض فني يحتفي بأعمال "بيكاسو" النحتية في إسبانيا

معرض للفنان بيكاسو
معرض للفنان بيكاسو

يحتفي معرض فني في إسبانيا بالأعمال النحتية للفنان الشهير "بيكاسو"، باسم "“بيكاسو نحاتاً- الجسد والمادة"، ويقدم أهم منحوتات بيكاسو السريالية.

ويأتي المعرض في إطار فعاليات الذكرى الخمسين لرحيله، في مدينة ملقة الإسبانية، مسقط رأس الفنان الإسباني العالمي، ويضم المعرض 61 منحوتة صنعها بين عامي 1909 و 1964.

- معرض لمنحوتات بيكاسو 

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ووفقًا لموقع france24، قالت كارمن جيمينيز، أمينة المعرض للصحفيين "إنه أول معرض كبير في إسبانيا مخصص حصريًا لمنحوتات بيكاسو".

وأضافت أن "جسم الإنسان كان دائما هو اهتمام بيكاسو الأساسي الأساسي ولهذا السبب" فله دور محوري هذا المعرض.

ويتتبع المعرض تطور بيكاسو كفنان، على مدى ستة عقود تقريبًا من النحت، ومن أهم الأعمال المعروضة عمل فني باسم "المستلقي" عام 1931، وهو عبارة عن تمثال من الجبس لامرأة مستلقية،  وعمل آخر عن امرأة مع مزهرية عام 1933،  ومنحوتة لـ "طفل" عا1960، ويستمر المعرض الفني  حتى 10 سبتمبر.

كما أن المنحوتات المعروض، تعكس تأثير السريالية والتجريد عند بيكاسو، مثل قطع مصنوعة من عناصر لا تستخدم عادة في الفن حينها، أعمال مصنوعة من مواد من الخشب والحديد والأسمنت والمعادن والبرونز وغيرها.

فيما صرح متحف بيكاسو، إن النحت كان من أقل مواهب الفنان بيكاسو شهرة، حيث أن الفنان "صنع نحو 700 منحوتة مقارنة بنحو 4500 لوحة أنتجها".

- عمل حتى يوم وفاته

ولد بيكاسو في ملقة عام 1881 وتوفي في مدينة موجينز على نهر الريفييرا بفرنسا عام 1973، وتختلف التقديرات عن عدد أعمال بيكاسو الفنية حوالي 50000 عمل، فابتكر الرسام والنحات الإسباني الكثير من الأعمال الفنية، أي ما يعادل إنتاج اثنين من الأعمال في اليوم طوال حياته، تتضمن هذه الأعمال اللوحات والمطبوعات والمنحوتات والرسوم التوضيحية للكتب وغيرها.

ولم يكن أي فنان آخر من جيله منتجًا إلى هذا الحد، حتى في سن الشيخوخة، فقد عمل بيكاسو حتى يوم وفاته عن عمر يناهز 91 عامًا.

 وتم طرح فكرة لتخليد أعمال بيكاسو في ملقة لأول مرة في عام 1953، لكنها أصبحت حقيقة وتم افتتاح متحف بيكاسو بعد خمسة عقود في عام 2003 

بيكاسو ملقة الإسبانية معرض فني متحف اسبانيا

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