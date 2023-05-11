الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع خمسيني مجهول الهوية في حادث سير بالفيوم

مصرع خمسيني مجهول
مصرع خمسيني مجهول الهوية

استقبل اليوم الخميس، مستشفى الفيوم العام، شخصاً خمسينياً، مُصاباً في حادث سير بطريق الفيوم- القاهرة، إثر اصطدام سيارة ملاكي وهروب قائدها، وليس معه أي مستندات تدل على هوية واختفاء بطاقة الرقم القومي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بإصابة خمسيني بإصابات مختلفة وفاقد الوعي وليس معه أي إثبات عن شخصيته.

وجرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات للوصول الي رقم السيارة ونوعها والقبض على قائدها. 

مصرع خمسيني مجهول الهوية حادث سير الفيوم مستشفى الفيوم العام

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