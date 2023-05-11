الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بإصابة شاب بطلق ناري في قنا

طلق ناري
طلق ناري

تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، جهودها لكشف ملابسات إصابة شاب بطلق ناري في مركز قوص شمال محافظة قنا ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بالكتف.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة وتم نقله إلى نقطة إسعاف المسيد والدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، وتبين إصابة "أسامة.ن"، 19 عامًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الشاب إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج، فيما تكثف مباحث مركز قوص من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجاني والسلاح المستخدم.

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