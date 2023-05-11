الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الشهادة الابتدائية يشتكون من صعوبة "النحو" في امتحان اللغة العربية

طلاب
طلاب

انتهى اليوم الخميس، طلاب الشهادة الابتدائية من امتحان مادة اللغة العربية.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الشهادة الابتدائية بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، حول مستوى امتحان مادة اللغة العربية، والتي جاءت على النحو التالي.

وقالت جنى محمود، إحدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة اللغة العربية كان بمستوى الطالب المتوسط، وشهد وجود أسئلة القليلة غير واضحة والتي تحتاج مزيد من التفكير والتركيز، إلا أن مجمل الامتحان كان جيد وبمستوى الطالب المتوسط.

ولفتت إلى أن مدة امتحان مادة اللغة العربية ساعتين ونصف وهي مدة كانت كافية بالنسبة للأسئلة، حيث تمكن الطلاب من الحل والمراجعة مرة واحدة على مدار الساعتين والنصف.

وقالت شهد محمود، إحدى طالبات الشهادة الابتدائية في مدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن الامتحان كان مكون من أكثر من جزئية فكانت البداية بالتعبير وكانت عن الوالدين وبرهم، بالإضافة إلى وجود قطعة متحررة ومنها نستخرج بعض الإجابات وكان بها بعض الصعوبات التي وقفت أمام بعض الطلاب، بينما النحو كان الإعراب سهلا فيما عدا الاستخراجات كانت شديدة الصعوبة، وهي أصعب الأجزاء.

وأضافت: حنين محمد، إحدى طالبات الشهادة الابتدائية، أن مجمل امتحان اللغة العربية كان سهلا بمستوى الطالب المتوسط فيما عدا جزء النحو، كان به بعض الصعوبات في الاستخراجات، أما عن التعبير فكان مطلوب كتابة موضوع عن بر الوالدين، والقطعة المتحررة نستخرج منها بعض الطلبات، أيضا كان النحو جزئين إعراب والاستخراج وهو كان الأصعب، بالإضافة إلى جزء الإملاء وحديث لقمان وابنه، كما أن الوقت كان كاف لتأدية امتحان اللغة العربية بالكامل للشهادة الابتدائية.

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