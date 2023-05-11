انتشال جثة شاب مجهول من مياه النيل بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية لجثة شاب غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي قسم شرطة الساحل بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبيّن أنها لشاب في العقد الثالث من العمر، وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أي مستندات تدل على هويته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.