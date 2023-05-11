الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في 5 محافظات

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

تصدر موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، عمليات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. وتزداد عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومرحك البحث “جوجل” من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية لعام 2023، لمعرفة مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني ٢٠٢٣، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني  2023

ونرصد لكم مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالمحافظات، استعداداً لماراثون الامتحانات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بالقاهرة

  • يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية.
  • يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
  • يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023، امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2023 محافظة الدقهلية

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

  • يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحان اللغة العربية والخط.
  • يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، امتحان الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، امتحان مادة الهندسة.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، امتحان اللغة الأجنبية ومادة التربية الدينية.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، امتحان العلوم التربية الفنية.
  • يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

  • يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.
  • يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023، امتحان مادة العلوم ومادة التربية الدينية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، امتحان مادة اللغة الأحنبية.
  • يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

  • يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، امتحان مادة الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.
  • يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، امتحان مادة العلوم
  • يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية
  • يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية
  • يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
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