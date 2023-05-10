رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية

وجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد مدراء المراحل والإدارات التعليمية والموجهين العموم والمشرفين بالمرور على المعاهد الأزهرية؛ للمتابعة وتذليل العقبات التي قد تواجه عملية الامتحانات.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية لسير امتحانات النقل الثانوي بالصفين الأول والثاني، داخل غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية بسموحة، والتي لم ترصد أي شكوى أو عوائق تعوق العملية الامتحانية.

واطمأن الشيخ خميس محمد - وفقًا لبيان منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأربعاء- على سير الامتحانات، مؤكدًا ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات في جميع المعاهد الأزهرية، وأن الأسئلة لا يوجد بها شكاوى وأنها مطابقة للمواصفات الفنية للامتحانات ومطابقة للمنهج.

وفي سياق متصل، تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والوكيل الثقافي للمنطقة، بعض معاهد إدارة شرق التعليمية؛ لمتابعة سير العمل ومتابعة العملية الامتحانية بتكليف من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأدى الطلاب الامتحانات في مادة الحديث وعلومه للصف الأول والثاني الثانوي العلمي والأدبي "اللجنة الأولى"، والجغرافيا لجنة ثانية لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي القسم الأدبي، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، للصف الأول والثاني الثانوي القسم العلمي، بينما أدى طلاب وطالبات القراءات للصفين الأول والثاني الثانوي بجميع التخصصات تجويد وعالية وتخصص مادتي النحو والخط.