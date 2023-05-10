"تعليم الغربية" يتابع سير امتحانات نهاية العام بإداراتيّ كفر الزيات وبسيون

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بإداراتيّ كفر الزيات وبسيون.

في بداية الجولة قام وكيل الوزارة بمتابعة إدارة كفر الزيات التعليمية، حيث تفقد مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم الأساسي بكفر العرب، وكفر العرب الابتدائية الملحقة على المدرسة، للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة جيدة، وعدم وجود شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية.

وأثناء متابعته لإدارة بسيون التعليمية، تفقد "حسن" مدرستي مشال الإعدادية المشتركة، والشهيد محمود السيد محمد الجمل الابتدائية، واطمأن إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات.

وخلال المتابعة للجان، وجّه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقًا لنموذج كل مادة.

وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما شدد على جلوس كل طالب في دسك منفصل، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

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