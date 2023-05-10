محافظ المنوفية ينقل مدير مدرسة لتقصيره في مهام عمله خلال امتحانات آخر العام

قرر محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون نقل مدير مدرسة على عودة الإعدادية بقرية "شمياطس" لتقصيره في مهام عمله وضعف الإشراف خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة اليوم الأربعاء بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ.

وأكد المحافظ أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي ولن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.

كما تفقد المحافظ عددا من لجان امتحانات نهاية العام بالمراحل التعليمية المختلفة بمركز الشهداء، وذلك بمدرستي علي عودة الإعدادية بشمياطس والشهداء الصناعية بنات للتأكد من انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات.

وشدد المحافظ، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وضرورة رفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي بكافة الإدارات التعليمية ورصد ومتابعة أي شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات.