كيفية مشاركة المصريين في الخارج إلكترونيا في الحوار الوطني ورابط التسجيل

شهدت مائدة الحوار الوطني اهتمام وتفكير الكثير من المواطنين في مصر والخارج، ليشغل بال روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها، والرغبة في المشاركة، خاصًة المثقفين والمهتمين بالفن.

مشاركة المصريين في الحوار الوطني

وبدأ المواطنون في مصر وخارجها في البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" لمعرفة كيفية مشاركة المصريين في الخارج إلكترونيا في الحوار الوطني.

ويناقش الحوار الوطني في هذا التوقيت الكثير من الموضوعات المهمة، ومن بينهم مشروع مهم لحصول الحكومة على أفكار من النخبة سواء المثقفين والسياسين والإعلاميين وغيرهم، لذا هذه الخطوة جيدة وستجني منها ثمار جيدة جدًا تفيد مصر داخليًا وخارجيًا.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين داخل مصر وخارجها. وترصد لكم "الدستور" في السطور الرابط الإلكتروني الذي أطلقه الحوار الوطني ليتمكن المواطنين بالخارج المشاركة بكل سهولة بشكل إلكتروني.

كيفيه مشاركة المصريين في الخارج إلكترونيا في الحوار الوطني

واطلق الحوار الوطني رابط إلكتروني لتمكن المواطنين في مصر وخارجها لإرسال مقترحاتهم بالخارج عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك":هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم.

رابط التسجيل في الحوار الوطني

وأكدت: "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها،ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني: اضغط هنا.

ويشارك الكثير من المواطنين في مصر وخارجها بالحوار الوطني؛ لأنه منصة مهمة جداً لتحقيق التوافق والتضامن الوطنى، ولتحقيق عملية ديمقراطية مستمرة تهدف إلى تشجيع التواصل والحوار بين مختلف أطراف المجتمع، وتحقيق التوافق فيما بينهم، للنقاش حول القضايا الحيوية وتحديد الخطوات اللازمة لتنمية البلاد.