الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بمجلس الشيوخ: الحوار الوطني سيستفيد من الشباب.. لديهم منجم أفكار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تحدث الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، عن تفعيل دور الشباب ومشاركتهم الواسعة في الحوار الوطني، موضحا أن مصر دولة شابة، والنسبة الأكبر من الهرم السكاني في مصر من الشباب، وهذا الأمر نقطة قوة للدولة المصرية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن فرصة وجود حوار وطني في الوقت الحالي كان لابد للشباب أن يدخل فيها بقوة، لأن عددا كبيرا من أفكارهم قابلة للتنفيذ وتعبر عن طموحاتهم وأحلامهم، كما أنهم متعطشون بقوة للمشاركة السياسية.

وأكد أن الدولة المصرية لديها منجم أفكار موجود عند طلاب الجامعات، مؤكدا أن عددا كبيرا من طلاب الجامعات لديهم أفكارا كثيرة قابلة للتنفيذ، منها أفكار بدأوا في تنفيذها بمفردهم، مثل المشروعات الصغيرة وتدريب كوادر صغيرة، وهو ما يمكن للدولة ان تستغله. 

وأوضح، أنه منذ 6 سنوات كان الصراع على الانتخابات الطلابية، لكن هذا الامر تغير في السنوات الأخيرة واحتدم التنافس وأصبح النشاط الجامعي قويا للغاية، مشيرا إلى أن طلاب الجامعات متحف كبير فيه كل التنوعات، فهناك رغبة شديدة في المشاركة السياسية، لكنهم لا يجدون الفرصة، إذ أن الاحزاب لا تضمهم بالقدر الكافي، ولا تمنحهم مناصب قيادية، ويكون تمثيليهم فيها شكليا. 

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