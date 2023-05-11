"الجيل": "النسبية غير المشروطة" بالنظام الانتخابي مطلبنا في الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن حزبه والتيار الإصلاحى الحر، طالب بتغيير النظام الانتخابى الحالى واستبداله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة،وهو النظام الأفضل الذي لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا يعبر عن كل الجماهير التي ذهبت إلى صناديق الانتخابات.

ودعا الشهابي إلى خفض عدد أعضاء مجلس النواب الى 450 عضوا، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 300 عضو، وأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مشيرا إلى أنه طالب أيضا بضرورة احترام النص الدستورى لتفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن العجلة قد دارت وجلسات الحوار بدأت والشعب ينتظر النتائج والمخرجات وهو ما يلقى على الأحزاب السياسية مسئولية كبيرة وعليها وعلى كل المشاركين فى جلسات الحوار الارتفاع إلى مستوى الأحلام التى ينشدها الشعب من الحوار، وأن تكون الموضوعية والمصلحة العامة وراء كل ما يتم عرضه في الجلسات.

يذكر أن الاستعدادات النهائية للمحور السياسي، تجري على قدم وساق استعدادًا لبدء أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

وعقد اليوم الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماع تنظيمي لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع القادم.