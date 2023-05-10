بخطوات بسيطة.. تقرير يكشف الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي

أثار اكتشاف معدل الذكاء الاصطناعي الجدل والذعر والذهول في نفس الوقت وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن انكار حجم تأثير الذكاء الاصطناعي على كل صناعة تقريبًا في جميع انحاء العالم.

وقال موقع تيمير كلود 123 الأمريكي إن أحد المجالات التي ستصبح ضخمة في السنوات القادمة هو أمن الذكاء الاصطناعي بسبب التبني الهائل الذي يحدث، وسوف يجلب الذكاء الاصطناعي أنواعًا جديدة من المخاطر الأمنية التي ليست صناعة الأمن السيبراني جاهزة لها، ولسوء الحظ ما زلنا في مهد هذا التخصص ولا توجد مواد كافية موجودة لكيفية تعلم أمن الذكاء الاصطناعي.

أضاف الموقع أنه بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص يُترجم أمان الذكاء الاصطناعي إلى استخدام ChatGPT لكتابة بعض المطالبات المتعلقة بالأمان.

خطوات الحماية من الذكاء الاصطناعي

فيما يلي تجاوز 5 خطوات للحماية من الذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لتعلم أمان الذكاء الاصطناعي والبدء في العمل في هذا المجال القادم، حيث تأتي فهم مفاهيم التعلم الآلي.

المحرك الذي يقود معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن الضروري التعرف عليه، فهم مفاهيمها الأساسية وكيف تختلف عن التطبيقات العادية.

تقييم النموذج والتحقق من صحته

أضاف التقرير أنه ليس من الضروري أن تصبح خبيرًا أو الدخول في التفاصيل الجوهرية للأنواع المختلفة من خوارزميات التعلم الآلي، لكن لديك فهم قوي للمفاهيم التي يقوم عليها تعلم الآلة، كما ان السبب هو أن الكثير من الهجمات على الذكاء الاصطناعي تسعى إلى استغلال هذه المفاهيم بالذات ، وبالتالي فإن المعرفة التأسيسية الجيدة ضرورية.

وتأتي الخطوة الثالية هي التعرف على التحيزات في أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيفية التخفيف منها أحد أخطر المخاطر في أنظمة الذكاء الاصطناعي هو ظهور التحيزات والمخاطر داخلها مما يؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية.

كما انه من المؤكد التعرف على أنواع التحيزات والآثار الأخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتحيزة، فضلا عن التعرف على الهجمات الفريدة للذكاء الاصطناعي مثل استدلال العضوية وإفساد البيانات.

وتاتي الخطوة الثالثة هي التعرف على الهجمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر انتشارًا ، فإنها تصبح أهدافًا للجهات الخبيثة، لحماية هذه الأنظمة ، تحتاج إلى فهم الهجمات المختلفة وآثارها.