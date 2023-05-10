الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العرابى: أزمة السودان على طاولة نقاش الجامعة العربية للوصول لحل المشكلة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، مصر تترأس اجتماع الجامعة العربية الطارئ الخاص بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وأضاف أن نشاط الجامعة العربية مكمل للتوافق العربي وليس لها دور منفرد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول كانت ترفض عودة سوريا للجامعة العربية لكن وفقًا للميثاق تم إصدار قرار.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أزمة السودان على طاولة النقاش بالجامعة العربية للوصول لحل المشكلة.

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