مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 11-5-2023

استقرت أسعار طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس عند الأسعار التي سجلتها مواد البناء منذ ما يقرب من شهرين، وكانت شركات الحديد قد اتجهت إلى رفع سعر طن الحديد من الزيادات المتكررة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك .

كما رفعت شركات الاسمنت اسعارها أكثر من مرة، خلال العام الأخير لتغير سعر الصرف، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء منها سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 11-5-2023.

سعر الحديد اليوم

طن الحديد بيانكو 39,000 جنيه

طن الحديد مصر ستيل 39,000 جنيه

طن الحديد الكومى 39,300 جنيه

طن الحديد المعادي 39,300 جنيه

طن الحديد عطية 39,400 جنيه

طن الحديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد المصريين 39,500 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

حديد عز 40,200 جنيه

حديد بشاى 39,700 جنيه

سعر الأسمنت