مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 11-5-2023
استقرت أسعار طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس عند الأسعار التي سجلتها مواد البناء منذ ما يقرب من شهرين، وكانت شركات الحديد قد اتجهت إلى رفع سعر طن الحديد من الزيادات المتكررة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك .
كما رفعت شركات الاسمنت اسعارها أكثر من مرة، خلال العام الأخير لتغير سعر الصرف، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء منها سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 11-5-2023.
سعر الحديد اليوم
- طن الحديد بيانكو 39,000 جنيه
- طن الحديد مصر ستيل 39,000 جنيه
- طن الحديد الكومى 39,300 جنيه
- طن الحديد المعادي 39,300 جنيه
- طن الحديد عطية 39,400 جنيه
- طن الحديد المراكبى 39,500 جنيه
- حديد المصريين 39,500 جنيه
- حديد العشري 39,500 جنيه
- حديد العتال 39,500 جنيه
- حديد سرحان 39,500 جنيه
- حديد عز 40,200 جنيه
- حديد بشاى 39,700 جنيه
سعر الأسمنت
- أسمنت المسلح 2,050 جنيه
- أسمنت النصر 2,010 جنيه
- أسمنت المصري 2,040 جنيه
- أسمنت الماكس 2,020 جنيه
- أسمنت الصرح 2,030 جنيه
- أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه
- أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
- اسمنت السويدي 2,060 جنيه
- أسمنت السويس 2,040 جنيه
- أسمنت تايتان 2,020 جنيه
- أسمنت المهندس 2,020 جنيه
- أسمنت المخصوص 1,990 جنيه
- أسمنت حلوان 1,990 جنيه
- أسمنت المعلم 1,910 جنيه
- أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
- أسمنت العسكري 1,880 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه
- أسمنت السهم 1,890 جنيه
- أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
- أسمنت النهضة 1,820 جنيه
- أسمنت أسوان 1,780 جنيه
- أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
- أسمنت قنا 1,830 جنيه
- أسمنت المصريين 1,770 جنيه
- أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
- أسمنت التعمير 1,940 جنيه
- أسمنت المنيا 1,940 جنيه
- أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
- أسمنت البرج 1,900 جنيه
- أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
- أسمنت الدلتا 1,870 جنيه