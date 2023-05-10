أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.07%، ليصل إلى 27.659.1 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.11% دولار مسجلا 1.841.82 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.05%، ليسجل 0.3641 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 09. 0%؛ ليسجل 663. 20 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 0.94%، ليصل إلى مستويات 0.073157 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.82% إلى مستويات 0.0895 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.90% إلى مستويات قرب 15.30 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 19. 11% إلى مستويات 0.00939 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 96. 4% إلى مستويات 3100 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل" بنسبة 1.02% إلى مستويات 0.42791 دولار.