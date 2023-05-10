الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.07%، ليصل إلى 27.659.1 ألف دولار، كما تراجع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.11% دولار مسجلا 1.841.82 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.05%، ليسجل 0.3641 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 09. 0%؛ ليسجل 663. 20 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 0.94%، ليصل إلى مستويات 0.073157 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 1.82% إلى مستويات 0.0895 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.90% إلى مستويات قرب 15.30 دولار.

وتراجع  سعر عملة "تيرا" بنسبة 19. 11% إلى مستويات 0.00939 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 96. 4% إلى مستويات 3100 .1 دولار، وارتفع سعر عملة "ريبيل" بنسبة 1.02% إلى مستويات 0.42791 دولار.

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أسعار العملات الرقمية إيثريوم بيتكوين كاردانو دوج كوين العقود الذكية أسعار الفائدة

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