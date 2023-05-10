محمد معيط: نستخدم متوسط سعر الصرف من يناير لمارس كل عام فى إعداد الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن سعر صرف الدولار في الحساب الختامى يتم تحديده بناء علي سعر الصرف في ٣٠ يونيو أى بنهاية العام المالي فمثلا فيما يتعلق بالحساب الختامى للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ تم حساب سعر الصرف في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، ومن ثم فإنه يختلف عن سعر الصرف حاليا.

وقال وزير المالية، إن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة العصبة كافية للغاية ولديها القدرة علي الوفاء بكل تعهداتها المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور وزير المالية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فهناك خطوات واجراءات جيدة للغاية تقوم بها الدولة حتى يتم زيادة معدل النمو موضحا أنه متوقع معدل نمو ٤.١٪؜ في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ كما أنه من المنتظر أن تنخفض معدلات التضخم لتصبح ١٦٪؜ سنويا علما بأنها في العام المالي الحالي وصلت لـ١٩٪؜.

وأوضح وزير المالية أن هناك فارقا في حساب متوسط التضخم علي أساس كل شهر وبين حسابه سنويا، فمثلا نجد التضخم في شهر بعينه يصل إلى ٣٠٪؜ وشهر آخر يقل عن ذلك ولكن في في النهاية حينما ننظر الي متوسط معدل التضخم في العام فمن المتوقع أن يصل لـ١٦٪؜ في العام المالى الجديد.