الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الأمم المتحدة تؤكد أهمية التعاون مع مصر لتعزيز المشاركة المدنية

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة، أنها ستعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة المتطوعين لتعزيز المشاركة المدنية، كما ستسعى أيضًا بهذه الشراكات إلى الانخراط والتواصل المستمر مع الفئات الأكثر احتياجًا، وستكون الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنيـة هـي أحـد المصادر الأساسية التـي ترجـع إليها الأمـم المتحـدة. وستكون بمثابة مراكـز الاختبار للحلول المبتكرة، كمـا سـتكون الشراكة مع وسائل الإعلام ضرورية لتعظيـم قيمة الرسائل الأساسية للأمم المتحدة بين فئات المجتمع وتحقيق التحول الإيجابي في السلوكيات على نطاق واسع نحـو أنماط الحياة المستدامة.

وأضافت الأمم المتحدة، خلال موجز لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن هذه بعض الشراكات الرئيسية التي ستواصل تعزيزها بالشراكة مع الحكومة المصرية خلال فترة تنفيذ إطار التعاون، مؤكدة أن منظومتها ملتزمـة بالملكيـة الوطنية، وبالتالي فـإن تنفيـذ إطـار التعـاون سيشمل تطبيق المساءلة المتبادلة والآليات المشتركة بين الحكومة المصرية ومنظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـل التنسيق الفعال.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك لجنة تسيير مشتركة ستمارس عمليـة الإشراف المشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة رسميًا، وستكون رئاسـة تلك اللجنـة مشتركة بين وزيرة التعاون الدولي المصري والمنسق المقيـم للأمم المتحدة، وستتكون من ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ورؤساء وكالات الأمم المتحدة.

كمـا سيتم إنشاء مجموعات النتائج بمـا يتماشـى مـع النتائج الخمسـ والتـي ستعمل على تعزيز التنسيق ووضع البرامـج عـلى نحـو مشـترك، وسيكون تقرير نتائج الفريـق القطري للأمم المتحدة السنوي هـو الوثيقة الأساسية التي تستخدمها لجنـة التسيير المشتركة لمراجعـة التقـدم وتحديد الفجوات فـي المـوارد وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف إطار التعاون بحلول عام 2027.

الامم المتحدة الحكومة المصرية المشاركة المدنية التنمية المستدامة التنمية المستدامة 2023-2027

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة