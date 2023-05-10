موعد مباراة الوداد وصن داونز فى نصف نهائى دورى الأبطال

موعد مباراة الوداد وصن داونز فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين في الوقت الحالي، نظرًا لأهمية المباراة، خاصة لـ النادي الأهلي وجمهوره.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يصطدم الوداد المغربي بـ ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نفس الدور.

وكان نادي الوداد المغربي، قد أعلن إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من تدريب الفريق، بعد التعادل مع الجيش الملكي، في بطولة الدوري، ليخلفه البلجيكي سفين فاندنبروك.

وتأهل الوداد إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بصعوبة على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في دور ربع النهائي، فيما حجز ماميلودي صن داونز مقعدًا، بفوزه الكاسح على شباب بلوزداد الجزائري.

ويرغب الوداد في مواصلة الدفاع عن لقبه بطلًا للقارة السمراء، والذي حققه الموسم الماضي، بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية بالمغرب.

موعد مباراة الوداد وصن داونز فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

أما عن موعد مباراة الوداد وصن داونز فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فتُقام يوم السبت 13 مايو، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، في لقاء الإياب، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام مباراة الإياب بين صن داونز والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 20 مايو، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بجنوب إفريقيا، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة، إلى المباراة النهائية، لمواجهة الفائز بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي.