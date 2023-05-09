موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى دورى الأبطال والقنوات الناقلة ومعالم التشكيل

تنتظر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مباراة صعبة أمام الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى تلك المباراة لتسهيل مهمة الفريق قبل مباراة الاياب والتى يحتضنها ستاد القاهرة الدولى يوم 19 مايو الجارى.

وصعد الأهلى لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربى، بعد فوز المارد الأحمر فى القاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل فى الدار البيضاء سلبيًا.

فيما صعد الترجى التونسى لمواجهة الأهلى بعد الإطاحة بفريق شبيبة القبائل الجزائرى بالفوز عليه بهدف نظيف فى الجزائر والتعادل بهدف لكل فريق فى تونس.

موعد مباراة الاهلى والترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الابطال والقنوات الناقلة

يحل الأهلى ضيفًا على الترجى التونسى فى تمام العاشرة من مساء الجمعة القادم 12ـ5ـ2023 على ستاد الأولمبي حمادي العقربي برادس فى مباراة الذهاب بالدور نصف النهائى ببطولة دورى ابطال إفريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت المباراة على الهواء مباشرًا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية.

ويصعد الفائز بمجموع مباراتى الأهلى والترجى ذهابًا ولإيابًا مع الفائز من مجموع مباراتى صن داونز الجنوب إفريقى والوداد المغربى، فى المباراة النهائية والتى تقام عن طريق الذهاب والعودة يومى 4 و11 يونيو القادم.

موعد مباراة الوداد المغربى وصن داونز فى نصف نهائى دورى الابطال

يستضيف فريق الوداد المغربى نظيره صن داونز الجنوب إفريقى فى تمام العاشرة من مساء السبت 13 مايو الجارى على ستاد مركب محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائى دورى ابطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة، فى تمام الرابعة عصر السبت 20 مايو على ستاد لوفتوس فيرسفيلد.

معالم تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال

يواجه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى أزمة حقيقية فى دفاعات المارد الاحمر قبل مواجهة الترجى التونسى، فى ظل استمرار اصابة رامى ربيعه، وعدم اكتمال شفاء ياسر إبراهيم، وتعرض محمود متولى للاغماء فى نهاية مباراة السوبر بالامارات أمام بيراميدز، ويفاضل كولر بين عدد من المدافعين للعب بجوار محمد عبدالمنعم فى مواجهة الترجى، حيث ستكون الأولوية لمتولى فى حال الجاهزية أو ياسر ابراهيم، وفى حال عدم جاهزية الثنائى سيضطر المدير الفنى لاشراك خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن إلى جوار عبدالمنعم فى الدفاع.

معالم تشكيل الأهلى أمام الترجى التونسى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم أو خالد عبدالفتاح ومحمد هانى فى الدفاع

عمرو السولية وحمدى فتحى ومروان عطية فى وسط الملعب

حسين الشحات أو أحمد عبدالقادر وبيرسى تاو ومحمود كهربا فى الهجوم.

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