اليوم.. افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالأهلى

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام المقبلة وحتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.



يقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مطولًا أمس بحضور رؤساء اللجان، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يتضمن عددًا من المفاجآت.

واطمأنت اللجنة العليا أيضًا على الترتيبات الخاصة بتدريبات الفرق المشاركة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات، ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة طلبات الفرق المشاركة.

وكانت صالة الأمير عبد الله الفيصل قد استضافت مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حيث توج الأهلي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وحجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

في المقابل أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، على جاهزية النادي لانطلاق البطولة في السادسة مساء اليوم، والتي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، من حيث حفل الافتتاح والمباريات وتدريبات الفرق وإقامتها وتنقلاتها، بتنسيق كامل مع الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

وأشار الغزاوي إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وفر كافة الأجواء اللازمة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم الأهلي.

وأضاف أن الأهلي جاهز وقادر على تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي، وأن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات تواجه الفرق المشاركة بالبطولة.