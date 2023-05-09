الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الـ 28 من الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري

تتساءل جماهير الكرة عن مواعيد مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يهتم الملايين في مصر بمتابعة أخبار وأحداث كرة القدم وكافة مستجداتها ومن أبرزها، مواعيد مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباريات، حيث تشتد المنافسة بين الفرق في الجولات الأخيرة قبل انتهاء الدوري لتعديل موقعهم في الترتيب وأيضا الدخول في المربع الذهبي وللتنافس على الصدارة والاستحواذ على اللقب في النهاية.

مواعيد مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري

بيراميدز والأهلي

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره النادي الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من جولات الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره نادي غزل المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 14 من شهر مايو الجاري وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

المصري البورسعيدي والداخلية

كما يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره نادي الداخلية يوم الاثنين 15 من شهر مايو الجاري، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

إنبي والاتحاد السكندري

و في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقين إنبي والاتحاد السكندري في يوم الإثنين المقبل.

سموحة وفيوتشر

بينما يتواجه فريقي سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

طلائع الجيش وفاركو

وفي اليوم ذاته يواجه فريق طلائع الجيش نظيرة فريق نادي فاركو في تمام الساعه 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود والمقاولون العرب

وفي يوم الأربعاء 17 مايو يصطدم المقاولون العرب بحرس الحدود ضمن لقاء الفريقين في الجولة الحالية وتنطلق المباراة في تمام الساعه 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

البنك الأهلي والإسماعيلي

وفي نفس اليوم يستضيف فريق نادي البنك الأهلي نظيره نادي الإسماعيلي في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك وأسوان

ويختتم فريقي الزمالك وأسوان مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 

وتذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباريات بيراميدز والاهلى الاهلى سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة الزمالك و اسوان

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