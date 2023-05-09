تشكيل الزمالك المتوقع أمام بروكسى فى الكأس وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يهم جماهير الزمالك، والتى تمنى النفس بتحقيق فريقها الفوز، والصعود لدور الـ 16 فى أولى خطوات الفريق نحو استعادة اللقب الذى يحمله الأهلى، بالإضافة لتفادى انتهاء الموسم دون حصول الفريق على اى بطولة، خاصًا بعدما ودع الزمالك دورى أبطال إفريقيا وبطولة رابط الأندية، وبطولة كأس مصر القديمة، وتضاءل فرص الفريق فى المحافظة على لقب الدورى الممتاز، الذى يحمل لقبة فى أخر موسمين.

موعد مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر والقنوات الناقلة

يستضيف الزمالك فريق بروكسى أحد فرق دورى الدرجة الثانية فى السادسة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم مجموعة من كبار المحللين فى الكرة المصرية.

ويعتبر فريق بروكسى أحد الفرق حديثة العهد بالكرة المصرىة، حيث انشىء 2018 وتم اشهاره فى 2019، وقضى موسمين فى دورى الدرجة الرابعة، ثم موسمًا فى دورى الدرجة الثالثة، وينافس الموسم الدجاترى فى دورى الدرجة الثانية بالمجموعة الثالثة«مجموعة بحرى»، ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب فى الدورى الممتاز، أمثال أحمد شكرى نجم الاهلى السابق، وأحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى السابق.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بروكسى فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على التشكيل الذى يخوض به مباراة بروكسى، فى ظل غياب عدد من لاعبى الفريق، أمثال، ناصر منسي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة للإصابة وأحمد فتوح ومصطفى الزناري وعمر جابر وعمرو السيسي لعدم الجاهزية، وأحمد سيد زيزو للراحة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بروكسى

محمد عواد فى حراسة المرمى

حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدي «الونش» وحاتم سكرفى الدفاع

محمد أشرف «روقا» وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» فى وسط الملعب

إبراهيما نداي وسيف الجزيري ويوسف أسامة نبيه فى الهجوم

قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بروكسى فى بطولة كأس مصر

حشد أوسوريو 20 لاعبا لمواجهة بروكسى أحد فرق دورى الدرجة الثانية، فى مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد ، محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ، محمود حمدي "الونش" ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد الغني ، محمود شبانة ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، محمد أشرف "روقا" ، سيف جعفر ، سيد عبد الله "نيمار" ، أحمد بلحاج ، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ، إبراهيما نداي ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ، يوسف أسامة نبيه ، سامسون أكينولا.