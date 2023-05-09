الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يلتقي اليوم فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا


وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

وتنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي تليفزيونيًا عبر قناة  beIN Sports 1 HD Premium



التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا


ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة مانشستر سيتي اليوم بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، فريدريكو فالفيردي.

الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.


تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جون ستونز.
وسط الملعب: رودري، بيرناردو سيلفا، إلكاي جندوجان.

الهجوم: جاك جريليتش، إرلينج هالاند، كيفن دي بروين.

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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة ناحية التأهل للمباراة النهائية من البطولة، ساعيًا للانتقام من الهزيمة التي لحقت به في الموسم الماضي أمام ريال مدريد أيضًا وفي نفس الدور من البطولة.

بينما يرغب مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب مستغلًا الأداء المتوهج الذي يقدمه إرلينج هالاند، مهاجم الفريق، منذ بداية الموسم وذلك للاقتراب خطوة من التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، ومواصلة العمل على تحقيق اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخهم.

ويتسلح مانشستر سيتي بالقدرات الهجومية للنرويجي إرلينج هالاند، والذي سجل 51 هدفًا منذ بداية الموسم الجاري، بينما يعقد ريال مدريد آماله على البرازيلي فينسيوس جونيور، والذي استطاع إنقاذ الفريق في أكثر من مناسبة وأكد على أهميته للفريق.

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