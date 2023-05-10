الحكومة الباكستانية تطلب من الجيش التدخل لحفظ الأمن

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها، بطلب الحكومة الباكستانية من الجيش التدخل لحفظ الأمن في العاصمة إسلام أباد.

وفي وقت سابق من اليوم، حجبت السلطات الباكستانية خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مع احتدام العنف بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وقال متحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية، إنه تم حجب مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب بناء على طلب وزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث، أنه ليس من الواضح إلى متى سيستمر الحجب.

وبدأت عملية حجب المواقع أمس الثلاثاء إثر بدء تداول مقاطع فيديو للعنف والهجمات على منشآت عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأغلقت السلطات المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وتم اعتقال خان، أمس الثلاثاء، بتهم فساد مما أثار احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد التي تواجه بالفعل مشاكل سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر الماضي وأدان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.