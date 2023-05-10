لجنة الأمن في الخرطوم توصي "البرهان" بإعلان الطوارئ وحظر التجوال

أوصت لجنة الأمن في الخرطوم، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة وحظر التجوال، حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، قد أعلنت استقرار الموقف العملياتي بكل ولايات السودان، في اليوم الرابع والعشرين منذ اندلاع الاشتباكات، عدا أعمال عدائية ارتكبها أفراد الدعم السريع ببعض مناطق العاصمة الخرطوم.

وجاء في بيان للجيش السوداني، أمس الثلاثاء، أن الدعم السريع استهدفت بقصف عشوائي بعض المناطق في بحري، والخرطوم وأم درمان بما فيها من مناطق سكنية، مضيفاً إن الجيش السوداني إن قواته اشتبكت مع مجموعة من أفراد الدعم السريع أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون، أسفر عن تدمير عدد من العربات القتالية وشاحنة ذخير والاستيلاء على أسلحة، وأسر عدد من الدعم السريع فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار بيان الجيش السوداني، إلى استمرار أفراد الدعم السريع في أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات ، إذ "قامو اليوم بمواصلة نهب محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حي العمدة واقتحام عدد كبير من المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين ببعض الأحياء تحت تهديد السلاح".