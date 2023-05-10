الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق طالب فى ترعة "كفر زيادة" بالبحيرة

غرق طالب
غرق طالب

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في ترعة كفر زيادة التابعة لقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بغرق طالب في ترعة كفر زيادة التابعة لقرية دست الأشراف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

بالفحص تبين وفاة "محمد نصر محمد إبراهيم"، 18 عامًا، طالب، وأكدت التحريات الأولية سقوطه في الترعة من تلقاء نفسه بسبب كهرباء زيادة بالمخ.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مركز شرطة كوم حمادة قرية دست الأشراف كفر زياده ترعة مصرع طالب

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