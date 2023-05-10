الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة 3 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة قرب مركز شرطة بدمشق

سيارة مفخخة
سيارة مفخخة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، إصابة 3 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب مركز شرطة بدمشق.

وكانت الجامعة العربية أعلنت قبل يومين الموافقة على عودة مقعد سوريا بعد أن ظل شاغرًا منذ نهاية 2011، وذلك بما يمكنها من حضور الاجتماعات وإرسال وفود رسمية لها في المناسبات.

وذكر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أنه بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد، حضور القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في سوريا، حال رغب ذلك، وفي حال دعوة الدولة المستضيف له.

ولقى عودة سوريا لجامعة الدول العربية اهتمًامًا بالغا وترحيبا عربيا، بينما شككت الولايات المتحدة الأمريكية في قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على حل الأزمات الداخلية في بلاده، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة من قبلها على "دمشق" ستظل سارية بالكامل.

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