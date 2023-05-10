4 برامج تدريبية من "تصديري الصناعات الكيماوية"

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم، عن إطلاق برنامج تطوير الموردين للشركات الصغيرة والمتوسطة اعضاء المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال مايو الجاري.

ويستهدف البرنامج دعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الكيميائية، وفقًا لمتطلبات السوق واعدادها للتكامل علي نحو أفضل في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وينقسم البرنامج إلى أربعة برامج تدريبية هي (كفاءة استخدام الطاقة والموارد، التحول الرقمي وتطبيق الإدارة المالية، التمويل)، والموعد النهائي لتقديم الطلبات لهذة البرامج الثلاثة هو 31 مايو 2023، أما البرنامج الرابع وهوتطوير وتنمية الأعمال التجارية فالموعد النهائي لتقديم طلباته هو 20 مايو 2023

وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الصناعة المصرية قادرة على الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا. وقال "إن التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الكيماوية يساهم في توفير التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء مع المجلس التصديري، حيث يسعى المجلس في العمل على مساعدة الشركات الأعضاء لتطوير العمليات التصنيعية والانتاجية والتسويقية للخروج بمنتجات قابلة للمنافسة الدولية والتصدير.

وأشار إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد مصانع الصناعات الكيماوية في القطاع الرسمي المسجل في اتحاد الصناعات نحو 17272 مصنع يستأثر قطاع البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات على 9877 مصنعا منها ومصانع إدارة المخلفات على 1903 مصنع، والورق والكرتون على نحو 865 والبويات نحو1200 مصنع، والمنظفات نحو 927 والكيماويات المتنوعة والأسمدة نحو 2500 مصنع.

وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزز من دور المجلس في تطوير وإعداد جاهزية الشركات الأعضاء للتصدير بشكل فعال.