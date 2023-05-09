الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الحوار الوطنى: الحرية لها قواعد حاكمة وهى القانون.. ولا أحد فوق القانون

الدكتور حسام بدراوي
الدكتور حسام بدراوي

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن التدخل المؤسسي الدستوري في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن الحرية دائمًا ما تكون لها قواعد حاكمة وهي القانون، معقبًا: "إذا كنت انتقائيًا في القانون، أي نفذته على فلان ولم تنفذه على علان، ضاعت القضية". 

وأضاف بدراوي خلال لقائه ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أنه لا بد من وجود عدالة ناجزة وقواعد ثابتة بحيث لا يكون أحد فوق القانون، متابعًا: "إذا كنت تريد تغيير شيء في القانون، عليك أن تغيره في إطاره الشرعي". 

وأوضح أن الأطر الحاكمة وأنت تتحدث عن الحرية، هي التي تجعل الحرية واقعًا حقيقيًا، وإلا تنقلب إلى فوضى، لافتًا إلى أن الجانب الفلسفي الذي ناقشه الفلاسفة، يقول بأنه إذا تم إعطاء الحرية المطلقة بأن تختار الناس في إطار قانوني، وهم لا يمتلكون القدرة على الاختيار، ستنتج حكومات ديمقراطية لكنها حكومات غير كفء. 

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