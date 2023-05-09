رسالة من تامر أمين إلى الجامعة العربية: "يجب تعديل الميثاق"

وجّه الإعلامي تامر أمين رسالة هامة إلى جامعة الدول العربية، قائلًا: "تكتشف أن المصريين والعرب بصفة عامة ما زالوا متمسكين جدًا بفكرة العروبة بشكل غريب ومفاجئ رغم كل المحاولات الفاشلة التي حدثت منذ أكثر من 70 عامًا للوحدة العربية والتقابل العربي".

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن هناك دورًا للجامعة العربية على هامش القرار الذي اتخذ أمس الأول، بعودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية، بعد فترة تجميد لسوريا استمرت أكثر من 10 أو 11 عامًا.

وأوضح، أن الجامعة العربية للأسف موجودة وليست موجودة، قائمة وليست قائمة، معقبًا: "صحيح لها مقر ولها اجتماعات وصحيح لها نشاطات، لكن ليس لها تأثير وليست لها قدرة، والقدرة أهم حاجة في الشيء، حتى على مستوى الإنسان".

وأشار إلى أن جميع البشر لديهم رغبات في تحقيق الكثير من الأشياء، لكن السؤال هو: هل تمتلك القدرة لتنفيذ هذه الرغبة؟، إذا كانت الإجابة بـ لا، فليس للرغبة أية لازمة، متابعًا: "هذا الكلام ليس هجومًا أو نقدًا للجامعة العربية، بل حبًا وإشفاقًا وأملًا فيها".

وأكد أنه يجب تعديل ميثاق الجامعة العربية بناءً على إرادات الدول العربية، من ملوك ورؤساء وأمراء، السادة الأفاضل حكام العرب، حيث عليهم أن يجتمعوا في إحدى القمم العربية، ويوافقوا بالإجماع على أننا سنغير بالإجماع مستقبلنا بيدنا.