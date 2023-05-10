يطالع الملايين من المواطنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 عبر المنصات الإلكترونية خاصة مع الارتفاعات والانخفاضات المتتالية في حالة المناخ في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، لذلك يقدم الدستور للقراء الحالة الجوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

وأوضح خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 يغلب عليها طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل في ساعات الليل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على محافظة سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الفجر على كافة الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يجب على قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة.

وأكدت الصورة الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية وجود نشاط للرياح على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية والوجه البحري وشمال سيناء وترتفع أمواج البحر المتوسط من بين 1 إلى 1.5 متر وفي البحر الأحمر ترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات الأربعاء 10/5/2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.

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