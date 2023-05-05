تقلب في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بداية من الجمعة 5 مايو وحتى الأحد 7 من ذات الشهر، يسود طقس متقلب يشهد ارتفاعا ثم انخفاضا بداية من السبت ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتشهد درجات الحرارة بداية من الجمعة 5 مايو وحتى الأحد 7 من ذات الشهر تفاوتاً ملحوظاً، حيث ارتفاع يليه انخفاض لتستمر حالة التخبط في حالة الطقس، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 5 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غد السبت 6 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد المقبل 7 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.