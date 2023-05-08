حالة الطقس اليوم الإثنين 8-5-2023 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

يزداد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 8-5-2023 في محافظات مصر مع التقلبات الجوية على مدار اليوم والذي يبدأ في الساعات الأولى من الصباح بارد ثم يصبح حار على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

نوضح لكم في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 8-5-2023 في محافظات مصر.

يبدأ طقس اليوم الإثنين مائل للبرودة في الصباح ثم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة اليوم الاثنين 8 مايو 2023



القاهرة العظمى 27، الصغرى 17.

العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 17.

6 أكتوبر العظمى 27، الصغرى 17.

بنهــــا العظمى 27، الصغرى 18.

دمنهور العظمى 26، الصغرى 18.

وادي النطرون العظمى 26، الصغرى 17.

كفر الشيخ العظمى 26، الصغرى 18.

المنصورة العظمى 27، الصغرى 17.

الزقازيق العظمى 27، الصغرى 18.

شبين الكوم العظمى 27، الصغرى 18.

طنطا العظمى 26، الصغرى 18.

دمياط العظمى 22، الصغرى 18.

بورسعيد العظمى 22، الصغرى 17.

الإسماعيلية العظمى 28، الصغرى 18.

السويس العظمى 27، الصغرى 17.

العريش العظمى 21، الصغرى 17.

رفح العظمى 22، الصغرى 17.

رأس سدر العظمى 29، الصغرى 18.

نخل العظمى 27، الصغرى 13.

كاترين العظمى 23، الصغرى 10.

الطور العظمى 30، الصغرى 20.

طابا العظمى 28، الصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 23، الصغرى 15.

مطروح العظمى 22، الصغرى 15.

السلوم العظمى 23، الصغرى 15.

سيوة العظمى 27، الصغرى 14.

رأس غارب العظمى 30، الصغرى 21.

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21.

سفاجا العظمى 29، الصغرى 20.

مرسى علم العظمى 30، الصغرى 21.

شلاتين العظمى 31، الصغرى 22.

حلايب العظمى 28، الصغرى 20.

أبو رماد العظمى 28، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى 28، الصغرى 20.

الفيوم العظمى 28، الصغرى 17.

بني سويف العظمى 28، الصغرى 17.

المنيا العظمى 29، الصغرى 16.

أسيوط العظمى 29، الصغرى 17.

سوهاج العظمى 30، الصغرى 18.

قنا العظمى 32، الصغرى 19.

الأقصر العظمى 32، الصغرى 20.

أسوان العظمى 33، الصغرى 21.

الوادي الجديد العظمى 31، الصغرى 20.

أبو سمبل العظمى 32، الصغرى 20.