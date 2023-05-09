مدبولى: مصر تولى اهتمامًا بمستقبل القارة الإفريقية لحاجتها للجهود المشتركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27 "، والذي استضافته مصر العام الماضي خير دليل على أهمية إقامة الشراكات وتعزيز أواصر التعاون من أجل التصدي للقضايا الإنمائية الأكثر إلحاحًا ومنها التغيرات المناخية.

القارة الإفريقية بحاجة لمزيد من الجهود الدولية المشتركة

وأكد خلال كلمته في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بمستقبل القارة الإفريقية التي يتواجد بها قرابة 22% من إجمالي الدول النامية على مستوى العالم بالإضافة إلى 71% من إجمالي الدول الأقل نموًا بالعالم، وهو ما يعني أن القارة في حاجة لمزيد من الجهود الدولية المشتركة والمشروعات والأنشطة متعددة الأطراف، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول بعضها وبعض وفي المقدمة تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية على المستوى القاري.