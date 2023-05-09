نانت يعلن إقالة أنطوان كومبواريه من تدريب الفريق

أعلن نادي نانت الفرنسي، الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، الثلاثاء، رحيل أنطوان كومبواريه عن تدريب الفريق، بالتراضي بين الطرفين.

وخسر فريق نانت أمام ستراسبورج بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نانت المركز السابع عشر في بطولة الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، وهو مركز مؤد للهبوط في المسابقة.

ونشر نادي نانت بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله الانفصال عن كومبواريه، وذلك بعد احتلال الفريق المركز السابع عشر في الدوري.

وأوضح نانت في بيانه بأن بيير أريستوي سيتولى مهمة تدريب الفريق بهدف ضمان الإبقاء على الفريق في دوري الدرجة الأولى، على أن يساهده أوزوالدو فيزكاروندو.

ووجه نانت الشكر لأنطوان كومبواريه بعدما ساهم في إبقاء الفريق بالدوري في نهاية موسم 2020-2021، واحتل معهم المركز التاسع الموسم الماضي، إضافة للتتويج ببطولة كأس فرنسا، والتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.