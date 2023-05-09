الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع جمهورية العراق لبحث زيادة التعاون

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع جمهورية العراق

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ثابت محمد سعيد العباسى، وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية، مؤكدًا الحرص على تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.
من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود مصر الداعمة فى محيطيها الإقليمى والدولى، متطلعًا لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير العراقى، والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة .

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