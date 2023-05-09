الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شعبة الدخان توضح حقيقة رفع أسعار السجائر

السجائر
السجائر

رفع أسعار السجائر من الأخبار الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية، بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويتم رفع أسعار السجائر المصرية بقرار من شركة ويسترن كومباني بعد إفصاح ترسله للبورصة المصرية. 

وينشر “الدستور” في السطور التالية حقيقة رفع أسعار السجائر وسعرها بعد الزيادة.

حقيقة رفع أسعار السجائر 

أوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، حقيقة رفع أسعار السجائر، مؤكدًا أن أسعار السجائر لم تشهد أي زيادة.

وأشار إلى أن رفع أسعار السجائر يتوقف على موازنة العام المالي الجديد والتي يتم تنفيذها في 1 يوليو من كل عام، موضحًا أن رفع أسعار السجائر يتوقف على الضرائب المفروضة عليها ففي حالة زيادتها سيتم رفع أسعار السجائر.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

أسعار السجائر بعد الزيادة 

وكانت أسعار السجائر قد تم زيادتها بقرار من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"في 27 مارس 2023 في كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك، وجاءت اسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في ابريل الماضي كالتالي: 

  • ميريت بأنواعها: 59 جنيها للمستهلك.
  • مارلبورو جولد: 54 جنيها .
  • مارلبورو كرافت بأنواعها: 44 جنيها .
  • LM أحمر: 39 جنيها .
  • LMأزرق : 39 جنيها .
  • lm 2023 سيلفر: 39 جنيها .
  • إل آند إم فوروارد: 39 جنيها .
  • سعر سجائر كليوباترا كينج سايز إلى 23 جنيها.
  • كليوباترا سوفت كوين إلى 24 جنيهاً.
  • سجائر بوسطن 24 جنيه .
  • وبلومنت إلى 24 جنيها.
  • كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها.
txt

عقب افتتاحها.. تعرف على أسعار تذاكر دخول جبانة الشاطبي الأثرية

أسعار السجائر أسعار السجائر بعد الزيادة أيسترن كومبانى شعبة الدخان كليوباترا سوبر

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف سد النهضة

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اللبنانية اليوم الثلاثاء

"حياة كريمة".. شباب يرحبون بالمكتبات المتنقلة بالمحافظات لنشر العلم والتثقيف

مصطفى بكرى يعلن وفاة شقيقه النائب محمود بكرى

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

حامد فارس: مصر تحركت فى إطار دورها الريادى لإيجاد حل سودانى سودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى