شعبة الدخان توضح حقيقة رفع أسعار السجائر

رفع أسعار السجائر من الأخبار الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية، بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويتم رفع أسعار السجائر المصرية بقرار من شركة ويسترن كومباني بعد إفصاح ترسله للبورصة المصرية.

وينشر “الدستور” في السطور التالية حقيقة رفع أسعار السجائر وسعرها بعد الزيادة.

حقيقة رفع أسعار السجائر

أوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، حقيقة رفع أسعار السجائر، مؤكدًا أن أسعار السجائر لم تشهد أي زيادة.

وأشار إلى أن رفع أسعار السجائر يتوقف على موازنة العام المالي الجديد والتي يتم تنفيذها في 1 يوليو من كل عام، موضحًا أن رفع أسعار السجائر يتوقف على الضرائب المفروضة عليها ففي حالة زيادتها سيتم رفع أسعار السجائر.

أسعار السجائر بعد الزيادة

وكانت أسعار السجائر قد تم زيادتها بقرار من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"في 27 مارس 2023 في كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك، وجاءت اسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في ابريل الماضي كالتالي: