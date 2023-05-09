الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في ظل استمرار عدم التيقن الاقتصادي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2030.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2037.90 دولار للأوقية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدًا الأربعاء.
ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88 بالمئة، أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، بعدما قال رئيسه جيروم باول في الأسبوع الماضي إن قرارات السياسة النقدية
ستستند إلى البيانات، وألمح في الوقت نفسه إلى احتمال التوقف مؤقتا عن رفع الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1076.77 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1559.74 دولار.
واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.56 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الذهب المستثمرين التضخم المركزي الأمريكي

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