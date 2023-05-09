الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصلحة الضرائب المصرية.. رابط تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

يعتبر رابط تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة.

وتزداد عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر للحصول على رابط تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً وخطوات التسجيل.

ويستطيع المواطنين للراغبين فى التواصل مع مصلحة الضرائب التواصل من خلال الخط الساخن 16395 حيث يتم استقبال كافة الاستفسارات والرد على التساؤلات.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة رابط وخطوات التسجيل لتقديم الإقرار الضريبي، يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل رابط تقديم الإقرار الضريبي وخطوات التسجيل.

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رابط تقديم الإقرار الضريبي

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، رابطها الخاص الإلكتروني لتقديم الإقرار الضريبي لتوفير الوقت على المواطن بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية والتعرض إلى زحام الشوارع والمواصلات، إليكم الرابط الإلكتروني والخطوات التالية من خلال هذا الرابط هنا.

خطوات التسجيل لتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

1 - في البداية يقوم المواطن بعمل أول الخطوات من خلال الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية الإلكتروني أضغط هنا.

2 - وتظهر بعد ذلك نافذة جديدة.. من أجل تسجيل البيانات كممول أو محاسب، حيث تضع اسم المستخدم وأيضا كلمة السر.

3 - بعد ذلك سيتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني، والتي تتضمن الرقم السري.

4 - وسيظهر لك نافذة جديدة تتطلب منك كتابة رقم تسجيل الممول.

5 - إذا كان الشخص ليس لديه القدرة على تذكر كلمة المرور، فإنه يمكنه إنشاء كلمة مرور جديدة، والتي تكون متوافرة على الصفحة الرئيسية لمصلحة الضرائب.

والجدير بالذكر، أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنّ كل السبل متاحة للتيسيير على الممولين في خطوات تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم،  فى اطار حرصً مصلحة الضرائب على مد جسور الثقة والتعاون مع  المجتمع الضريبي، خاصة في ظل  قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

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