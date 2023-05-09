الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" في موقع عقار اللبان المائل.. وحي الجمرك: قرار الإزالة في انتظار تصريح النيابة

عقار اللبان المائل
عقار اللبان المائل

ما زالت أزمة عقار اللبان المائل مستمرة والذي تسبب في حالة فزغ وخوف لسكان العقار والعقارات المجاورة خوفا من انهياره فوقهم، وأن يتحولوا من سكان إلى ضحايا.

الدستور تتابع حي الجمرك

وتابعت “الدستور” مع نهى خليفة، رئيسة حي الجمرك، بعد مرور ما يقرب من 10 أيام فورًا نداء الاستغاثة، والتي أوضحت مصير عقار اللبان المائل في قرار النيابة العامة بعد رفض سكان العقار الإخلاء مطالبين بتوفير سكن بديل. 

وأكملت خليفة أن الحي خاطب السكان بالإخلاء، ولكنهم رفضوا، وتم وضع حواجز حديدية لحماية المارة أسفل العقار، وفي انتظار القرار النهائي من النيابة العامة لتدخل الإخلاء واتمام عمليات الإزالة من الدور التاسع إلى الدور الثالث.

قرار إخلاء وإزالة في انتظار التنفيذ

يُعرف عقار اللبان المائل بأنه مبنى يتكون من ١٠ طوابق، وتم بناؤه في عام ٢٠٠٧، ويتكون من ٧ أسر. 

ومع ذلك، لا يزال العقار مأهولاً بالسكان منذ إنشائه عام ٢٠٠٧، ولكنه يعاني من انحراف حاد. 

وقد صدر قرار من الجهات التنفيذية يفرض على السكان إخلاء المبنى بأسرع وقت ممكن حفاظاً على سلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الدستور في محيط عقار اللبان المائل

وتواجد الدستور في محيط عقار اللبان المائل، ليوضح السكان أن هذا ليس قرار الإزالة والإخلاء الأول، فمع صدور قرارات الإزالة السابقة رفضوا الإخلاء بتوقيع إقرار ببقائنا على مسؤوليتنا الشخصية، أو توفير سكن بديل للانتقال إليه.

وأوضحوا، أن ميل العقار الشديد ظاهرياً فقط لهيئته الخارجية ولكن العقار من الداخل سليم، لا يوجد له أي تشققات أو شروخات في الحوائط، أو تساقط أي من أجزاء السلالم.

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عقار اللبان المائل عقارات آيلة للسقوط حي الجمرك الإسكندرية استغاثة

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