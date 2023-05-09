الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: مصر دائماً هي مقر الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية والأفريقية

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مصر دائماً هي الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية والأفريقية، وبالشرق الأوسط الآن وتنعم بالأمن والاستقرار يجعلها ملاذاً أماناً لكل من يريد أن يحتمي بها من الصراع في المنطقة . 

وأضاف الكاتب الصحفي جمال رائف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن ما تقوم به مر من جهود نابع من الدور العربي والأفريقي والإنساني، والدولة المصرية والقيادة السياسية قادرة دومًا على مد يد العون والمساندة للمواطن  المصري سواء في الداخل أو الخارج، و ترحب بالأشقاء. 

وأوضح الكاتب الصحفي أن مصر ترفض أي مصطلح عن الرعايا كـ لاجئ و هكذا ونعتبر أى أجنبي ضيف وأخى و شقيق ويجب أن ينال الرعاية اللازمة، و ذلك هو نهج من  القيادة المصرية، مؤكداً علي أن دور مصر يجلها رمز للإنسانية ، والعبارة الأبرز من مشهد العائدين من السودان هو أن مصر لا تترك أبنائها. 

الأمن والاستقرار الدولة المصرية الشرق الأوسط العائدين من السودان العربية والافريقية القيادة المصرية الكاتب الصحفى

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