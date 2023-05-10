"التغذية الصحية أبرزها".. نصائح نفسية للطلاب قبل بدء ماراثون الامتحانات

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نصائح يتبعها الطالب قبل بدء الامتحانات للقضاء على الضغط النفسي الذي يتعرض له الطالب بسبب المذاكرة وضغط الامتحانات.

وبدأ ماراثون الامتحانات بجميع المراحل التعليمية خلال أيام لذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن روشتة يتابعها الطالب ليتخلص من قلق وتوتر الامتحانات حتى يتمكن من الذهاب لأداء الامتحانات دون ضغط وتركيز.

وقدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، روشتة علاجية للطلاب وأولياء الأمور ليتمكن الطالب من السيطرة على هذا التوتر والقلق قبل دخوله الامتحان.

وقال الدكتور جمال فرويز، في تصريح خاص لـ “الدستور”، إنه يجب على الطالب المصري أن يحصل على بيئة هادئة بعيدة عن ضغط الأهل حتى يتمكن من المذاكرة وتثبت المعلومة في عقله، وأن يتبع خطة خاصة به للمذاكرة تساعدة على إنجاز مهامه.

وأضاف أنه يجب على الطالب التركيز على خطة المذاكرة وألا ينشغل بالهاتف أو التليفزيون ويخلق جو هادئ لنفسه حتى لا يشعر بالضغط والقلق أثناء المذاكرة، ويقوم بإنشاء عدة مصادر تعليمية تساعدة على إنجاز مهامة ليحصل على العديد من المعلومات المختلفة.

وأكد أن الطعام والنظام الغذائي الصحي هو من ضمن الأساسيات التي ستساعد الطالب على التركيز وأيضا شرب العصائر الفريش، ويجب أن يمتنع الطلاب عن شرب القهوة لأنها غير مفيدة لهذا السن وخصوصا للأطفال وظبط عدد ساعات النوم من ضمن الأشياء الهامة التي يجب أن يركز عليها الطالب كي لا يجهد جسمه وعقله بسبب قلة النوم.

وتابع: “مع بداية المذاكرة لا بد أن يكون الطالب جاد في المذاكرة وعلى قدر الإمكان يقوم بالتواصل مع المدرسين لمتابعة المناهج التي يدرسها لمراجعتها قبل أداء الامتحان، وكل ذلك سيشجع الطالب على المذاكرة دون قلق أو خوف”.