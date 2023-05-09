الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة الوادي الجديد: توريد 240500 طن من محصول القمح داخل وخارج المحافظة

قمح
قمح

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، أنه تم توريد 240500 طن من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة.

وأكد "المرسي" أنه تم توريد 20970.568 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 43760.150 طن لصومعة شرق العوينات، وتوريد 344.600 طن لشون البنك الزراعي وتوريد 5308.000 طن للتقاوي بإجمالي 70383.318 طن داخل المحافظة، وتوريد 99360.500 طن خارج المحافظة، مؤكداً أن المساحة الإجمالية للتوريد 
169743.818 طن حتى الآن مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأوضح المرسي أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن، وجار إقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة، وتنفيذ مبادرات كبرى لتحفيز المزارعين لزيادة زراعات القمح وزيادة الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة والاهتمام به كمحصول أساسي واستراتيجي مهم، حيث تم إعفاء مزارعي محصول القمح من الإيجار السنوي لهذا العام بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وكيل وزاره الزراعة الوادي الجديد توريد 240500 طن محصول القمح الجمعيات الزراعية الشون تخفيف المعاناة عن الفلاحين منطقة شرق العوينات تسير إجراءات استلام وتوريد المحصول

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