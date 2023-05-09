سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى البنوك المصرية
يرتبط سعر السلع في مصر بسعر الدولار نتيجة حركة الاستيراد والتصدير لذلك يبحث المواطنون عن سعر الدولار بشكل يومي مهم لمعرفة آخر تطوراته وبالتالي انعكاسه على الأسعار.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في البنوك المصرية
في هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9/5/2023 في البنوك المصرية المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 للشراء
30.95 للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023
يورو
34.0667 جنيه للشراء
34.1871 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.0502 جنيه للشراء
39.1863 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.6923 جنيه للشراء
34.8101 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.8379 جنيه للشراء
22.9153 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2226 جنيه للشراء
8.2491 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6364 جنيه للشراء
100.9882 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء
8.4248 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4578 جنيه للشراء
4.4725 جنيه للبيع