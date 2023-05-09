الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يرتبط سعر السلع في مصر بسعر الدولار نتيجة حركة الاستيراد والتصدير لذلك يبحث المواطنون عن سعر الدولار بشكل يومي مهم لمعرفة آخر تطوراته وبالتالي انعكاسه على الأسعار.
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9/5/2023 في البنوك المصرية المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

يورو 
34.0667 جنيه للشراء 
34.1871 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.0502 جنيه للشراء 
39.1863 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.6923 جنيه للشراء 
34.8101 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.8379 جنيه للشراء 
22.9153 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2226 جنيه للشراء 
8.2491 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.6364 جنيه للشراء 
100.9882 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3975 جنيه للشراء 
8.4248 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4578 جنيه للشراء 
4.4725 جنيه للبيع 
 

txt

منتصف التعاملات| سعر الدولار يواصل استقراره اليوم الاثنين 8-5-2023

txt

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في سعر الدولار سعر الدولار فى البنك التجاري سعر الدولار في بنك مصر اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

ما مقدار المال الذى تجلبه العائلة المالكة إلى المملكة المتحدة؟

وزير "التموين" يقرر صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

محارب أمريكي قديم يذكّر واشنطن وموسكو بأنهما كانتا حليفتين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟