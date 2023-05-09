سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 فى البنوك المصرية

يرتبط سعر السلع في مصر بسعر الدولار نتيجة حركة الاستيراد والتصدير لذلك يبحث المواطنون عن سعر الدولار بشكل يومي مهم لمعرفة آخر تطوراته وبالتالي انعكاسه على الأسعار.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9/5/2023 في البنوك المصرية المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

يورو

34.0667 جنيه للشراء

34.1871 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.0502 جنيه للشراء

39.1863 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.6923 جنيه للشراء

34.8101 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.8379 جنيه للشراء

22.9153 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2226 جنيه للشراء

8.2491 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.6364 جنيه للشراء

100.9882 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3975 جنيه للشراء

8.4248 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4578 جنيه للشراء

4.4725 جنيه للبيع

