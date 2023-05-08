الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"نشرة الحوادث".. تأجيل محاكمة وزير سابق في فساد الجمارك ومتهم ذبح زوجته في النزهة

محكمة
محكمة

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

تأجيل محاكمة المتهم بذبح زوجته فى النزهة لـ11 مايو

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