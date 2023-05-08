"نشرة الحوادث".. تأجيل محاكمة وزير سابق في فساد الجمارك ومتهم ذبح زوجته في النزهة

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

تأجيل محاكمة المتهم بذبح زوجته فى النزهة لـ11 مايو

القبض على مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا

ممثلة النيابة العامة فى جريمة قاتل زوجته بالنزهة: "طغى عليه الشك حتى أنهى حياتها"

النقض تحجز طعون متهمين بتكوين خلية إرهابية في الزقازيق لـ2 يوليو

الحكم على يوسف بطرس غالى فى "فساد الجمارك" 3 يوليو

للمرة الثانية في تاريخ القضاء.. المستشارة داليا محمود تمثل النيابة أمام الجنايات

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة فى حملة أمنية بأسيوط