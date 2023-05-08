الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بذبح زوجته فى النزهة لـ11 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة السادسة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر محاكمة المتهم بذبح زوجته بـ"مطواة" في منطقة النزهة لجلسة 11 مايو للمرافعة. 

وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى الأمراض العقلية الذي أكد سلامة قوى المتهم العقلية، وقت ارتكاب الجريمة وأنه مسئول عن تصرفاته.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس.

- تفاصيل الواقعة

 كانت منطقة النزهة، بالقاهرة، قد شهدت واقعة قتل، حيث أقدم "ح. م"، 43 عامًا، على قتل زوجته "ر"، 40 عامًا؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

وتعود تفاصيل الواقعة، ببداية الشجار مع المجنى عليها والمتهم بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وكشفت التحريات عن أن المتهم أثناء وجوده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وعقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيضين "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة لها بجسدها.

محكمة جنايات الدائره السادسه محاكمة مطواه منطقة النزهة المستشار سرور أحمد سرور

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